Rinus van Kalmthout is zondag als negende geëindigd in de IndyCar race in Texas. Het is zijn derde toptienklassering van het seizoen, waarin nu vier races verreden zijn.

Zaterdag eindigde Van Kalmthout nog teleurstellend als twintigste op de Texas Motor Speedway, maar een dag later herstelde de coureur zich.

"Het was een behoorlijk goede race", zegt Van Kalmthout op de website van zijn team Ed Carpenter Racing. "Ik ben tevreden met de negende plaats. Er gebeurde van alles, maar wij hadden een bijna foutloze race."

"Vanaf mijn startplek was het lastig om naar voren te komen, maar ik heb eruit gehaald wat mogelijk was. Een mooie toptienplek en weer wat punten voor het kampioenschap."

Zeven auto's crashen bij start

Door regenval kon er net als zaterdag geen kwalificatie worden gehouden en werd de stand van het IndyCar-kampioenschap aangehouden als startvolgorde. 'VeeKay' begon als twaalfde en kort achter hem raakten liefst zeven auto's betrokken bij een grote crash.

De twintigjarige Hoofddorper kon aan de chaos ontsnappen, maar kreeg wel een straf voor het onreglementair uitrijden van de pitstraat. Bij de herstart was hij daardoor zestiende en laatste.

Doordat andere coureurs eerder een pitstop maakten, reed Van Kalmthout vijf van de in totaal 248 rondes op de oval aan de leiding. Dat levert in de IndyCar een extra punt op in het kampioenschap.

In de slotfase van de race wist Van Kalmthout nog enkele plaatsen winst te boeken. Dankzij zijn negende plek is hij nu gedeeld elfde in het klassement, samen met de Japanse voormalig Formule 1-coureur Takuma Sato.

Over twee weken rijdt IndyCar in Indianapolis, op het stratencircuit van de oval waar twee weken later de Indy 500 wordt verreden.