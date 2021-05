Liemarvin Bonevacia, Jochem Dobber, Ramsey Angela en Tony van Diepen zijn dolblij met het goud op de 4x400 meter bij de WK estafette in het Poolse Chorzow, maar ze denken al aan het volgende doel. Op de Olympische Spelen komende zomer in Tokio wil het Nederlandse viertal de eindstrijd halen.

"Dit is een kroon op het werk. Een droom is uitgekomen, maar de volgende droom is de olympische finale", zei Bonevacia na de gouden race tegen de NOS. Het viertal schreef atletiekhistorie in Chorzow, want Nederland pakte niet eerder goud op de WK estafette, die sinds 2014 op de atletiekkalender staat.

Het bereiken van de olympische finale lijkt een bescheiden doel na de wereldtitel, maar kanttekening is dat een aantal toplanden vanwege de coronapandemie ontbrak in Chorzow. De Verenigde Staten en Jamaica lieten het toernooi bijvoorbeeld schieten.

Nederland klopte in Chorzow de zilveren formatie van Japan en het brons ging naar Botswana. Het Nederlands record van 3.02,37 uit 2017 bleef intact, maar de frisse en natte weersomstandigheden in Polen maakten het lopen van records praktisch onmogelijk. Nederland finishte in 3.03,45.

"Die kou was hier misschien wel een voordeel voor ons", besefte Dobber, de eerste loper van de Nederlandse ploeg. "We zijn als Nederlanders gewend om in de kou te lopen. Ik dacht er tijdens de race ook niet aan. Ik dacht alleen aan de gouden medaille."

Tony van Diepen komt juichend over de finish. Tony van Diepen komt juichend over de finish. Foto: EPA

'Ik rolde er doorheen'

Na derde loper Angela ging Nederland al aan de leiding. "Op dat moment had ik dat niet eens door", vertelde Angela. "Ik rolde er doorheen. Pas toen ik Tony naar de finish zag lopen, dacht ik: dit gebeurt echt. Het wordt goud."

Slotloper Van Diepen liet zich eerst even inhalen en zette vanuit tweede positie in de laatste bocht aan voor een machtige versnelling. "Het is prima als ze me voorbij gaan", zei de Noord-Hollander. "Als ik ze maar weer voorbij ga voor de finish. Dat is mijn taak en dat lukte."

Door het goud op de 4x400 meter bij de mannen sloot Nederland de WK estafette af met twee plakken. Eerder op de avond was er brons voor de Nederlandse vrouwen op de 4x100 meter.