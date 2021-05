De Nederlandse mannen zijn zondag wereldkampioen geworden op de 4x400 meter. Het viertal was in de eindstrijd in het Poolse Chorzow vooral door een uitstekende laatste ronde van Tony van Diepen sneller dan Japan, dat zilver pakte, en de bronzen ploeg van Botswana. Het is voor het eerst in de historie dat Nederland een gouden medaille pakt op de WK estafette.

In maart werd Nederland indoor ook al Europees kampioen op de 4x400 meter en die titel kreeg zondag dus een mooi vervolg. Het WK-goud geeft hoop richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio, al ontbreken in Chorzow toplanden als Jamaica en de Verenigde Staten door de coronapandemie.

De tijd van Nederland was 3.03,45 en dat was precies een seconde sneller dan de 3.04,45 van Japan. Botswana klokte 3.04,77.

Eerder op de avond pakten de Nederlandse vrouwen brons op de 4x100 meter, waardoor Nederland het WK afsluit met twee plakken.