De Nederlandse mannen zijn zondag wereldkampioen geworden op de 4x400 meter. Het viertal was in de eindstrijd in het Poolse Chorzow vooral door een uitstekende laatste ronde van Tony van Diepen sneller dan Japan, dat zilver pakte, en de bronzen ploeg van Botswana.

Het is voor het eerst in de historie dat Nederland een gouden medaille pakt op de WK estafette, die sinds 2014 gehouden worden. Het Nederlands record van 3.02,37 uit 2017 bleef intact, maar de frisse en natte weersomstandigheden in Polen maakten het lopen van records praktisch onmogelijk.

In maart werd Nederland indoor ook al Europees kampioen op de 4x400 meter en die titel kreeg zondag dus een mooi vervolg. Het WK-goud geeft hoop richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio, al ontbreken in Chorzow toplanden als Jamaica en de Verenigde Staten door de coronapandemie.

De tijd van Nederland was 3.03,45 en dat was precies een seconde sneller dan de 3.04,45 van Japan. Botswana klokte 3.04,77. Eerder op de avond pakten de Nederlandse vrouwen brons op de 4x100 meter, waardoor Nederland het WK afsluit met twee plakken.

De gouden Nederlandse formatie van de 4x400 meter. Foto: EPA

Verwachtingen waren al hoog

Er werd al veel verwacht van de Nederlandse mannen op de 4x400 meter, want in maart pakte Van Diepen individueel EK-zilver op 400 meter indoor in Torun. Het brons was toen voor Liemarvin Bonevacia, de tweede loper van de Nederlandse formatie op deze WK. Jochem Dobber en Ramsey Angela completeerden het viertal.

Dobber opende de finale sterk. Hij bood Bonevacia de gelegenheid de leiding te nemen. Bonevacia hield de koppositie lang vast, maar moest op het laatste stuk naar het wisselvak de Zuid-Afrikaanse atleet voorbij laten gaan.

Angela deelde zijn 400 meter slim in; hij wachtte met een aanval tot de laatste 100 meter en gaf als koploper het stokje over aan slotloper Van Diepen. De Noord-Hollander liet zich eerst even inhalen en zette vanuit tweede positie in de laatste bocht aan voor een machtige versnelling, waarop de slotlopers van Japan en Botswana geen antwoord hadden.