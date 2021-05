Bo Bendsneyder is zondag net binnen de punten geëindigd bij de Moto2-race in Jerez de la Frontera. De 22-jarige Rotterdammer kwam in de Grand Prix van Spanje als vijftiende over de finish. In de MotoGP ging Jack Miller verrassend met de overwinning aan de haal.

Bendsneyder startte vanaf de vijftiende plaats op het Circuito de Jerez-Ángel Nieto. Hij reed bijna de gehele race op de zestiende plek en profiteerde in de laatste ronde van een valpartij van Cameron Beaubier.

De coureur van Pertamina Mandalika SAG eindigde voor de derde keer dit seizoen in de punten. Eerder werd hij negende en twaalfde bij de Grands Prix van Qatar en Doha. Bij de vorige race in Portugal viel hij uit door een crash.

De Moto2-race in Jerez werd gewonnen door Fabio Di Giannantonio. De Italiaan, die zijn eerste zege in deze klasse boekte, bleef zijn landgenoot Marco Bezzecchi (tweede) en de Brit Sam Lowes (derde) circa twee seconden voor.

In het kampioenschap blijft Remy Gardner, die zondag vierde werd, met 69 punten aan de leiding. De Australiër heeft drie punten voorsprong op Lowes. Bendsneyder staat met twaalf punten vijftiende.

Miller boekt eerste zege sinds 2016 in MotoGP

In de MotoGP was Miller de sterkste. De Australiër bleef op zijn Ducati de Italianen Francesco Bagnaia (tweede) en Franco Morbidelli (derde) zo'n twee seconden voor. WK-leider Fabio Quartararo kwam niet verder dan de dertiende plek.

Voor Miller was het zijn tweede overwinning in de koningsklasse van de motorsport. In 2016 won hij bij de TT van Assen voor het eerst.

Het seizoen wordt op 16 mei voortgezet met de Grand Prix van Frankrijk op het circuit van Le Mans.