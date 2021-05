Rinus van Kalmthout is zaterdag (lokale tijd) niet verder gekomen dan de twintigste plaats in de IndyCar-race op de Texas Motor Speedway. De Nederlandse coureur had pech met de timing van zijn pitstop.

Door de regen kon er geen kwalificatie gehouden worden voor de eerste race van het weekend. Daarom werd de stand in het klassement aangehouden als startvolgorde en mocht Van Kalmthout als achtste beginnen.

'VeeKay' hield die plek vast bij de start en klom later op naar de zesde plek. Verderop in de race verloor de twintigjarige coureur uit Hoofddorp weer enkele plekken en reed hij twaalfde.

In de 153e van de 200 rondes op het ovale circuit maakte Van Kalmthout een pitstop. Daarna had hij de pech dat de race in de 160e geneutraliseerd werd met gele vlaggen en vrijwel het hele veld naar binnen ging. De jonge Nederlander kwam daardoor op een ronde achterstand te liggen.

Van Kalmthout zakt naar twaalfde plek in kampioenschap

"Het was een zware race, ik ben blij dat ik gefinisht ben", reageert Van Kalmthout op de website van zijn team Ed Carpenter Racing. "We deden het best aardig, maar waren gewoon erg ongelukkig."

De race werd gewonnen door de Nieuw-Zeelander Scott Dixon, die ook de leiding neemt in het kampioenschap. Van Kalmthout zakt na zijn puntloze race naar de twaalfde plek.

Zondag wordt er opnieuw een race op de Texas Motor Speedway gehouden, ditmaal van 248 rondes. "Zaterdag viel het niet onze kant op. Maar met de snelheid zit het goed en dat biedt mogelijkheden", aldus Van Kalmthout.

"Ik ben blij dat we zondag weer een kans hebben, er zijn veel positieve punten die we mee kunnen nemen uit de eerste race."