Femke Bol kreeg hulp van haar eigen schaduw tijdens de succesvolle dag van de Nederlandse ploeg zaterdag bij de WK estafette in het Poolse Chorzow. De 21-jarige Amersfoortse veroverde met de Nederlandse formatie een olympisch ticket op de 2x2x400 meter gemengd en excelleerde ook op de 4x400 meter.

Behalve Bol liep ook Tony van Diepen zaterdag twee keer. Samen kwamen ze in actie op de gemengde estafette - een onderdeel dat komende zomer in Tokio voor het eerst op het olympische programma staat - en twee uur eerder pakte hij met de mannen een olympisch ticket op de 4x400 meter.

Bol was tweede loopster in het kwartet van de 2x2x400 meter gemengd. "Ik wist dat Tony vermoeider was dan ik, omdat hij nog korter rust had gehad. Ik ben voluit gegaan. Op een gegeven moment dacht ik dat er iemand aankwam die me wilde inhalen, maar het was mijn eigen schaduw", zei Bol zaterdagavond bij de NOS. "Het hielp me wel, want ik zette daarna nog een keer aan.

In maart pakte Bol indoor al individueel EK goud op de 400 meter en ook op de 4x400 meter was er een Europese titel. "Het ziet er bij mij altijd makkelijk uit, maar dat is het echt niet."

Femke Bol (rechts) na de series van de 4x400 meter. Femke Bol (rechts) na de series van de 4x400 meter. Foto: ANP

'Op mijn hakken naar de finish'

Van Diepen was na zijn tweede race in korte tijd vooral opgelucht dat hij de finish haalde. "De laatste 150 meter kreeg ik een beetje kramp in de hamstrings, dus ik moest op mijn hakken naar de finish", zei de 25-jarige Noord-Hollander.

Al met al was het in Chorzow een prachtige avond voor de Nederlandse atletiek, met ook olympische kwalificatie voor de vrouwen op de 4x100 meter.

"Ik kan het amper geloven", zei Liemarvin Bonevacia, tweede loper in de 4x400 meterploeg. "Zeker als je bedenkt dat we al vanaf 2013 proberen internationaal mee te tellen op dit nummer. Ik was ook behoorlijk nerveus. Bijzonder dat wij hier toch een stukje Nederlandse atletiekgeschiedenis schrijven."

De vrouwen op de 4x100 meter plaatsten zich met 43,28 als snelsten voor de eindstrijd, die net als alle andere finales zondag op het programma staat. Een finaleplaats volstond op elke afstand voor een olympisch ticket.

"De druk is eraf. In de finale zondag kunnen we nog wat moois laten zien", keek Jamile Samuel, die in actie kwam op de 4x100 meter, vooruit. Teamgenote Dafne Schippers beaamde dat. "Het olympisch ticket is binnen, dat ging behoorlijk op safe met de wissels. We kunnen in de finale wat mee risico nemen en ervoor gaan."