Volleybalster Robin de Kruijf heeft zaterdag met haar Italiaanse club Conegliano de Champions League gewonnen.

De Kruijf en haar ploeggenoten wonnen in een spannende finale met 3-2 van het Turkse VakifBank Istanbul. De setstanden waren 22-25, 25-22, 23-25, 25-23 en 15-12.

De eindstrijd betekende een weerzien tussen De Kruijf en Giovanni Guidetti, de coach van VakifBank Istanbul. Beiden werkten in het verleden samen bij het Nederlands elftal.

Voor Congeliano was het de eerste eindzege in de Champions League. De regerend kampioen van Italië veroverde in 2019 wel al eens de wereldtitel.

De Kruijf speelt sinds 2016 voor Congeliano. Ze kwam destijds over van VakifBank Istanbul en deed haar oude club zaterdag dus veel pijn.