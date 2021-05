De Nederlandse mannen hebben zich zaterdag op de 4x400 meter estafette geplaatst voor de Spelen in Tokio. Het kwartet, met Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela en Tony van Diepen, was bij de WK estafette in het Poolse Chorzow de snelste in de serie en dat was voldoende voor een olympisch startbewijs.

Nederland klokte 3.03,03 en plaatste zich daarmee als snelste van alle deelnemende teams voor de finale. Een finaleplaats was een vereiste voor olympische kwalificatie.

Het Nederlandse viertal bleef met zijn tijd net iets boven het Nederlands record van 3.02,37, maar oogde overtuigend. Het team van Zuid-Afrika lag nog aan de leiding bij het ingaan van de laatste ronde. Slotloper Van Diepen, winnaar van het zilver op de 400 meter bij de afgelopen EK indoor in het Poolse Torun, haalde op de laatste meters Ranti Marvin Dikgale in.

Dobber, Bonevacia, Angela en Van Diepen wonnen in maart goud op de 4x400 bij de EK indoor.

Bol maakt indruk

Bij de 4x400 meter bij de vrouwen is Nederland al zeker van een olympisch startbewijs en in de series zaterdag bij de WK liet de Nederlandse formatie opnieuw zien tot de wereldtop te behoren.

Vooral slotloopster Femke Bol maakte indruk door voor het eerst onder de vijftig seconden te lopen op de 400 meter. De 21-jarige Europees kampioene indoor noteerde een splittijd van 49,81

Het Nederlandse kwartet, naast Bol bestaande uit Eva Hovenkamp, Eveline Saalberg en Lisanne de Witte, rende achter Cuba naar de tweede plaats in zijn serie in 3.28,40. Die tijd was de vierde overall. Cuba plaatste zich met 3.27,90 als snelste voor de finale.

Saalberg gaf als tweede loopster wat terrein prijs op Cuba en Frankrijk, maar De Witte liep sterk in en passeerde vlak voor de wissel met Bol de Franse atlete. Bol kwam in de slotmeters nog dicht bij de Cubaanse Roxana Gómez, maar ze liep zichtbaar op reserve.

Zondag op de slotdag van de WK in Chorzow staan de finales op het programma.