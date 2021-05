Kenenisa Bekele heeft zich uit protest teruggetrokken voor de olympische kwalificatiewedstrijd in eigen land voor de marathon. De Ethiopiër vond de tijd tussen de kwalificatierace van zaterdag en de marathon van komende zomer bij de Spelen in Tokio te kort.

Bekele wilde de eerste atleet worden met een gouden medaille op zowel een baannummer als de marathon, maar moet zijn olympische droom zo goed als zeker opgeven. De Ethiopische bond kan nog van de kwalificatieprocedure afwijken.

De 38-jarige Bekele veroverde in 2008 olympisch goud op zowel de 5.000 als de 10.000 meter in Peking. Vier jaar eerder was hij bij de Olympische Spelen in Athene de sterkste op de 10 kilometer en pakte hij het zilver op de 5 kilometer.

Op de marathon heeft Bekele met 2:01,41 de tweede tijd ooit achter zijn naam staan. Het wereldrecord is met 2:01.39 sinds 2018 in handen van de Keniaan Eliud Kipchoge.

Kipchoge verdedigt olympische titel

De Ethiopische kwalificatiewedstrijd over 35 kilometer werd gewonnen door Shura Kitata, die 1:45.55 nodig had in Sebeta. Hij won vorig najaar de marathon van Londen en maakte een einde aan de hegemonie van Kipchoge, die sinds 2013 geen marathon had verloren.

Kitata wordt op de olympische marathon vergezeld door zijn landgenoten Lelisa Desisa (1:46.15) en Sisay Lemma (1:46.18). Desisa is regerend wereldkampioen op de marathon.

De olympische marathon in Sapporo wordt op 8 augustus, de slotdag van de Spelen, gelopen. De 36-jarige Kipchoge verdedigt zijn titel in Japan.