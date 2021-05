Marc Márquez is zaterdag hard ten val gekomen tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van Spanje in de MotoGP. De zesvoudig wereldkampioen werd ter controle naar het ziekenhuis gebracht, maar de schade bleek mee te vallen.

Márquez verloor op Circuito Permanente de Jerez in bocht 7 de controle over zijn motor en vloog met een snelheid van 180 kilometer per uur door de grindbak.

De Spanjaard klapte vervolgens op de bandenstapel. Hij kon wonderwel binnen een minuut zelfstandig opstaan en met een scooter naar de pits worden gebracht.

"Ik ben oké, het was vooral schrikken", zei Márquez even later tegen de Spaanse televisiezender DAZN. Bij een MRI-scan in het ziekenhuis kwamen alleen wat kneuzingen aan het licht.

Voor de appgebruikers: klik op de video om de beelden van de crash van Marc Márquez te bekijken.

Márquez eindigt als veertiende in kwalificatie

Márquez werd fit verklaard voor de kwalificatie van zaterdagmiddag, waarin hij als veertiende eindigde. Fabio Quartararo gaat zondag in de race van poleposition van start.

De 28-jarige Márquez is net hersteld van een zware armbreuk die hem negen maanden aan de kant hield. Hij liep ook die blessure in Jerez op. Omdat vlak na een operatie een metalen plaat in zijn bovenarm beschadigd raakte, moest hij opnieuw onder het mes.

Twee weken geleden maakte Márquez zijn rentree bij de Grand Prix van Portugal. In de door Quartararo gewonnen race moest hij genoegen nemen met de zevende plaats.