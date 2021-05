Schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn zijn er zaterdag in Tokio niet in geslaagd zich als duo te kwalificeren voor de Olympische Spelen.

Jansen en Van Duijn, die individueel al zeker van deelname aan de Spelen zijn, moesten bij de wereldbekerwedstrijd vanaf de 3 meterplank bij de beste zeven eindigen, maar dat lukte niet.

Met een puntentotaal van 263,40 eindigde het koppel als tiende in de finale. De winst was voor de de Chinese vrouwen Chang Yani en Chen Yiwen: 317,16.

Jansen kwalificeerde zich eerder al individueel op de 3 meterplank. Van Duijn is over een kleine drie maanden in Tokio actief op de 10 metertoren.

In eerste instantie zou in april een apart olympisch kwalificatietoernooi (OKT) voor de schoonspringers in Tokio worden gehouden, maar dat ging niet door omdat er wat mis was met de coronaprotocollen van de Japanse zwembond. Daarop werd de wereldbekerwedstrijd in Tokio aangemerkt als OKT.