Atlete Dafne Schippers kijkt uit naar haar eerste wedstrijd in ruim zeven maanden tijd. De Utrechtse jaagt zaterdag op de 4x100 meter bij de WK in het Poolse Chorzów met het Nederlandse estafetteteam op een olympisch ticket.

"Ergens heb ik het wel gemist", zegt Schippers bij de NOS. "Ik heb vaker geen indoorseizoen gedraaid, het is voor mij niet heel anders dan andere jaren. Maar ik vind het wel fijn om gelijk op dit niveau te beginnen. Er telt wel wat."

De 28-jarige Schippers liep op 19 september vorig jaar bij de Golden Spike in Leiden haar laatste wedstrijd. Ze sloeg vervolgens het indoorseizoen over om zich met haar coach Bart Bennema voor te bereiden op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze voor het eerst olympisch kampioene hoopt te worden op de 100 en 200 meter.

"Ik voel me heel erg goed. ik hoop langzaam het seizoen in te groeien, omdat we best wel lang geen wedstrijden hebben gedraaid. Ik moet ervoor zorgen dat ik op de Olympische Spelen mijn beste tijden loop."

Dafne Schippers liep vorig jaar bij de Golden Spike in Leiden haar laatste wedstrijd. Dafne Schippers liep vorig jaar bij de Golden Spike in Leiden haar laatste wedstrijd. Foto: ANP

'Niet zo veel last van verwachtingen'

Schippers denkt dat ze langzaam naar haar oude niveau toe groeit. Mede door terugkerende problemen aan haar rug kon de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter de afgelopen jaren niet aan de hooggespannen verwachtingen voldoen. Ze keerde in 2018 terug bij haar oude coach Bennema, nadat haar toenmalige trainer Rana Reider naar de Verenigde Staten vertrok.

"Ik ben een ontzettende toernooiloopster. Als de focus op het toernooi er niet is, is het voor mij lastiger. Er kwamen vorig ook wat blessures om de hoek kijken, dus het zat niet helemaal mee. Maar ik heb wel een paar keer de juiste dingen laten zien. Als ik dat kan doorzetten, heb ik er volledig vertrouwen in."

"Ik heb niet zo veel last van de verwachtingen", vervolgt Schippers. "Ik moet vertrouwen op wat ik kan en met mijn hoofd er rustig bij blijven. Elke wedstrijd moet ik een beetje harder lopen. De eerste de beste wedstrijd hoeft niet direct op het hoogste niveau te zijn. Mijn natuurlijke pas van vroeger lijkt in de trainingen steeds beter te worden. Ik hoop dat ik dat mooi kan omzetten."

De Nederlandse estafettevrouwen moeten zaterdagavond in de halve finales van de 4x100 meter tot de beste acht landen behoren om zich te plaatsen voor de Spelen. Dat lijkt op papier een haalbare kaart, omdat aan deze discipline bij de WK estafette slechts veertien landen meedoen. Vanwege de coronapandemie hebben toplanden als de Verenigde Staten, Jamaica en Trinidad en Tobago afgezegd. De series beginnen om 20.08 uur.