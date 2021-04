Arno Kamminga heeft vrijdag bij testwedstrijden in Eindhoven opnieuw zijn eigen Nederlands record op de 100 meter schoolslag verbeterd. De Katwijker dook voor het eerst onder de 58 seconden en tikte aan in 57,90.

De 25-jarige Kamminga had eerder op de dag ook al een nieuw nationaal record gezwommen op de 100 meter schoolslag. Hij verbeterde toen zijn oude toptijd (58,43) door één honderdste sneller te zijn: 58,42.

Kamminga is de tweede persoon ooit die zo snel is op de 100 meter schoolslag langebaan. Alleen Adam Peaty zwom meerdere malen sneller op dit nummer. De Brit is met een tijd van 56,88 de houder van het wereldrecord.

"Dit gaat mijn pet te boven", reageerde Kamminga na zijn race. "Zo is zwemmen wel heel leuk. Ik was totaal niet bezig met een tijd onder de 58 seconden, maar ik wist dat die een keer kon vallen. De race van vanochtend gaf me vertrouwen. Dit is een tijd die schuurt tegen de ultieme race."

Kamminga is volgende maand in Boedapest een medaillekandidaat bij de Europese kampioenschappen. De langebaanzwemmers komen van 17 tot en met 23 mei in actie in de Duna Arena.

Bij de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio zwemt Kamminga de 100 en de 200 meter schoolslag.