Bij de Europese kampioenschappen hockey in juni in Amstelveen zijn per dag ongeveer 2.700 toeschouwers welkom. De Nederlandse hockeybond meldt vrijdag dat de voorverkoop inmiddels is gestart voor het toernooi voor zowel mannen als vrouwen dat op 4 juni begint in het Wagener Stadion.

"De afgelopen maanden hebben we met de landelijke en lokale overheid diverse scenario's besproken. De gezamenlijke instanties hebben ons nu toestemming gegeven om de kaartverkoop te starten. We gaan er op dit moment van uit elke dag een beperkt aantal toeschouwers toe te kunnen laten, wie weet is er eind mei nog wel wat meer mogelijk", zegt Erik Gerritsen, algemeen directeur van de KNHB.

Bij de EK van 2017 in Amsterdam waren dagelijks 9.500 toeschouwers aanwezig, maar de coronamaatregelen staan dat in de weg. "Ook met een beperkter aantal toeschouwers zal de sfeer in het stadion geweldig zijn", denkt Gerritsen, die al afspraken heeft gemaakt voor het geval de ontwikkelingen rond het coronavirus alsnog voor gesloten deuren zorgen. "Daar gaan we nu niet van uit, maar we garanderen in dat geval dat de kaartkopers hun geld terug krijgen."

In overleg met het ministerie van VWS, NOC*NSF en de beide gemeenten Amstelveen en Amsterdam had de KNHB een plan opgesteld waarmee het mogelijk is ongeveer 2.700 toeschouwers per wedstrijddag toe te laten.

Deze hockeyfans krijgen per huishouden plaatsen toegewezen. De hockeybond gaat er op dit moment van uit dat alle toeschouwers alleen op vertoon van een negatieve sneltest tot het evenement kunnen worden toegelaten.

Ook de Europese Hockey Federatie (EHF) is enthousiast. "Wij zijn verheugd dat de kaartverkoop is gestart", liet algemeen directeur Angus Kirkland weten. "Het EK is het topevenement op onze kalender. Het zullen Europese kampioenschappen worden als nooit tevoren maar we zijn ervan overtuigd dat we het toernooi op een veilige en prettige manier kunnen spelen."