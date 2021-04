Arno Kamminga heeft vrijdag bij testwedstrijden in Eindhoven het Nederlands record op de 100 meter schoolslag aangescherpt. De Katwijker deed zo extra vertrouwen op in de aanloop naar de EK van volgende maand in Boedapest.

De 25-jarige Kamminga kwam in Eindhoven tot een tijd van 58,42 seconden en verbeterde de nationale toptijd met één honderdste. De schoolslagspecialist had het Nederlands record al op zijn naam staan: hij tikte in maart 2020 in Antwerpen aan in 58,43. Het wereldrecord van Adam Peaty staat op 56,88.

"Drie weken geleden zwom ik bij de Eindhoven Qualification Meet nog niet top. Toen kwam ik net terug van een trainingskamp en was ik zoekende naar controle in mijn slag. Vandaag was ik gretig om een persoonlijk record te zwemmen en dat is gelukt", zei een tevreden Kamminga.

De drievoudig Europees kampioen op de kortebaan is volgende maand in Boedapest een medaillekandidaat bij de Europese kampioenschappen. De langebaanzwemmers komen van 17 tot en met 23 mei in actie in de Duna Arena.

Kamminga, die op de langebaan en de kortebaan op alle schoolslagnummers het Nederlands record in handen heeft, komt later op vrijdag nog een keer in actie in Eindhoven.

Bij de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio zwemt Kamminga de 100 en de 200 meter schoolslag. De 50 meter schoolslag is geen olympisch nummer.