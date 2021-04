De Nederlandse handballers hebben zich donderdag voor de tweede keer in de historie verzekerd van deelname aan het EK. De ploeg won met 24-32 van Turkije en kan mede dankzij de uitslagen in de andere poules plaatsing niet meer ontgaan.

Oranje wist na de knappe prestatie in Eskisehir dat het bij winst van Slovenië op Polen zeker zou zijn van EK-deelname, maar dat gebeurde niet. Polen versloeg de koploper in de groep van Nederland in een spannend duel met 27-26.

Later op de avond kwam er alsnog witte rook voor de ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson. Door de uitslagen in de andere groepen behoort Nederland sowieso tot de beste vier nummers drie. Net als de groepswinnaars en nummers twee bemachtigen die landen een EK-ticket.

Nederland sluit de groepsfase zondag om 18.00 uur in Almere af met een wedstrijd tegen Polen. Zelfs bij een nederlaag komt deelname aan het EK van volgend jaar in Hongarije en Slowakije dus niet meer in gevaar.

De Nederlandse handballers deden pas één keer eerder mee aan een EK. Dat was in januari 2020 in Noorwegen. Toen werd de ploeg uitgeschakeld in de groepsfase. Het was de eerste editie waaraan 24 landen mochten meedoen. Voorheen waren dat er zestien.

Stand in Groep 5 EK-kwalificatie 1. Slovenië 5-7 (+21)*

2. Nederland 5-7 (-1)*

3. Polen 5-6 (+13)*

4. Turkije 5-0 (-33)

*geplaatst voor EK 2022

Smit met zes treffers uitblinker bij Oranje

Hoekspeler Alec Smit was in Eskisehir een van de uitblinkers bij Oranje. Hij scoorde zes keer. Kay Smits noteerde vijf treffers.

Sterspeler Luc Steins bleef lang op de bank. De vedette van de ploeg speelde alleen het laatste kwartier mee. Dani Baijens, Rutger ten Velde, Iso Sluijters en Samir Benghanem maakten ieder vier doelpunten.