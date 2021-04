De Nederlandse handballers hebben donderdag met een 24-32-zege op Turkije goede zaken gedaan in de kwalificatie voor het EK van 2022. Zondag kan Oranje in de thuiswedstrijd tegen Polen EK-deelname veiligstellen.

Oranje had donderdagavond al zeker kunnen zijn van EK-deelname, als koploper Slovenië had gewonnen in Polen. De thuisploeg trok in een spannend duel echter met 27-26 aan het langste eind.

De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson is nu op de laatste groepswedstrijd tegen Polen aangewezen. In Almere heeft Oranje aan een gelijkspel voldoende.

De Nederlandse handballers deden pas één keer mee aan een EK. Dat was in januari 2020 in Noorwegen. Toen werd de ploeg uitgeschakeld in de groepsfase.

Stand in Groep 5 EK-kwalificatie 1. Slovenië 5-7 (+21)

2. Nederland 5-7 (-1)

3. Polen 5-6 (+13)

4. Turkije 5-0 (-33)

Smit met zes treffers uitblinker bij Oranje

Hoekspeler Alec Smit was in Eskisehir een van de uitblinkers bij Oranje. Hij scoorde zes keer. Kay Smits noteerde vijf treffers.

Sterspeler Luc Steins bleef lang op de bank. De vedette van de ploeg speelde alleen het laatste kwartier mee. Dani Baijens, Rutger ten Velde, Iso Sluijters en Samir Benghanem maakten ieder vier doelpunten.