De Nederlandse handballers hebben donderdag een enorme stap gezet richting het EK van 2022. De ploeg van bondscoach Erlingur Richardsson boekte in een lege sporthal in Eskisehir een knappe zege op Turkije: 24-32.

Oranje kwam daarmee steviger op de tweede plaats in de kwalificatiepoule. Deze geeft recht geeft op rechtstreekse plaatsing voor de eindronde.

Als koploper Slovenië later donderdag wint van Polen, is plaatsing al zeker. Gebeurt dat niet, dan moeten de handballers zondag in thuisbasis Almere nog vol aan de bak in de laatste groepswedstrijd tegen de Polen.

De Nederlandse handballers deden pas één keer mee aan een EK. Dat was in januari 2020 in Noorwegen. Toen werd de ploeg uitgeschakeld in de groepsfase.

Hoekspeler Alec Smit was een van de uitblinkers bij Oranje. Hij scoorde zes keer. Kay Smits noteerde vijf treffers. Sterspeler Luc Steins bleef lang op de bank. De vedette van de ploeg speelde alleen het laatste kwartier mee.