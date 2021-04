Judoka's uit Iran mogen hun land vier jaar lang niet vertegenwoordigen op grote toernooien. Die straf is het gevolg van een opzettelijke nederlaag van Saeid Mollaei tijdens de WK van 2019 in Tokio.

De internationale judobond IJF sprak eerder een schorsing voor onbepaalde tijd uit, maar daar tekende Iran met succes beroep tegen aan bij het internationaal sporttribunaal CAS. De straf werd daardoor tijdelijk opgeheven.

De IJF moest zich opnieuw over de zaak buigen en sprak donderdag een schorsing uit van vier jaar. Deze gaat met terugwerkende kracht in per 18 september 2019. Iraanse judoka's missen daardoor de Olympische Spelen van komende zomer in Tokio.

De judorel ontstond toen topjudoka Mollaei in 2019 kreeg opgedragen om zijn halve finale op de WK in Tokio opzettelijk te verliezen. Zo hoefde hij in de finale niet uit te komen tegen de Israëliër Sagi Muki.

Iran zou zijn atleten jarenlang hebben verboden om uit te komen tegen concurrenten uit Israël, een land dat door Iran niet wordt erkend. De IJF sprak direct van een zeer ernstige schending van de regels.