Sifan Hassan komt op zondag 6 juni in actie bij de FBK Games in Hengelo. De regerend wereldkampioene loopt in Hengelo de 10.000 meter en ziet dat als de ideale voorbereiding op de Olympische Spelen in Tokio.

"Ik wil bij de FBK Games een snelle 10.000 meter lopen", vertelde Hassan donderdag bij de bekendmaking van haar deelname. "Hengelo heeft een traditie van snelle lange afstanden en dat past helemaal in mijn schema richting Tokio."

De 28-jarige Hassan gaat in Tokio voor het eerste Nederlandse olympische atletiekgoud sinds dat van Ellen van Langen in 1992. Ze behoort tot de topfavorieten op de 10.000 meter en gaat ook op de 5.000 meter voor olympisch goud. Op de WK van 2019 in Doha combineerde ze de 10.000 meter nog met de 1.500 meter en werd ze op beide afstanden wereldkampioene.

Een snelle tijd behoort bij de FBK Games, de enige internationale topatletiekwedstrijd in Nederland, zeker tot de mogelijkheden. In Hengelo werden al vijf wereldrecords gebroken, op de 5.000, 10.000 meter en 2 mijl.

Armand Duplantis. Armand Duplantis. Foto: ANP

Ook wereldrecordhouder Duplantis doet mee

Hassan staat al ruim een jaar bovenaan de wereldranglijst van de internationale atletiekfederatie World Athletics. Bij de mannen is de Zweedse polsstokhoogspringer Armand Duplantis de nummer één. Hij werd vorige maand al gestrikt door de organisatie van de FBK Games.

De 21-jarige Duplantis heeft met 6,15 meter in de buitenlucht en 6,18 meter indoor beide wereldrecords in handen.

Vorig jaar gingen de FBK Games in juni niet door vanwege de coronapandemie. Er werd in oktober wel een FBK-nazomerwedstrijd georganiseerd. Daarbij brak Hassan het achttien jaar oude Europese record op de 10 kilometer. Ze noteerde in de regen in Hengelo een tijd van 29.36,67, waarmee ze bijna een halve minuut sneller was dan recordhoudster Paula Radcliffe.