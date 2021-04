Phoenix Suns heeft zich donderdag voor de play-offs van de NBA geplaatst. Het is voor het eerst sinds 2010 dat de formatie uit Arizona mag meedoen aan de nacompetitie.

Phoenix Suns stelde het ticket voor de play-offs veilig door af te rekenen met Los Angeles Clippers: 109-101. Chris Paul was de belangrijkste speler bij de thuisploeg met 28 punten, drie rebounds en tien assists.

In het verleden reikte Phoenix Suns twee keer tot de NBA-finale, maar zowel in 1976 (Boston Celtics) als in 1993 (Chicago Bulls van Michael Jordan) greep de formatie uit de Western Conference naast de titel.

"We zijn niet tevreden met het bereiken van de play-offs, we hebben het gevoel dat er nog meer in het vat zit", zei coach Monty Williams na de wedstrijd tegen de Clippers.

Ook Philadelphia 76ers plaatste zich voor de play-offs. Het thuisduel met Atlanta Hawks eindigde in een klinkende zege: 127-83. Alle vijftien spelers van de 'Sixers' kwamen tot scoren, met Seth Curry als beste schutter (twintig punten).

Utah Jazz vestigt clubrecord met 154 punten

Utah Jazz, de koploper in de Western Conference, vestigde een clubrecord door met 154-105 van Sacramento Kings te winnen. Nooit eerder slaagde de club uit Salt Lake City erin zoveel punten te maken in een competitiewedstrijd.

Bojan Bogdanovic was topscorer bij Utah Jazz met 24 punten, gevolgd door Jordan Clarkson met 23 punten. Ook Georges Niang (negentien punten) en Rudy Gobert (twaalf punten en tien rebounds) waren op dreef bij de bezoekers. Liefst acht spelers van Utah Jazz eindigden in het puntenklassement in de dubbele cijfers.

Titelhouder Los Angeles Lakers verloor voor de vierde keer in de laatste vijf duels. Washington Wizards was met 116-107 te sterk. Russell Westbrook bracht zijn dertigste triple-double van dit seizoen op zijn naam, met achttien punten, achttien rebounds en veertien assists.