Atletiekcoach Laurent Meuwly heeft hoge verwachtingen van de WK estafette komend weekend in het Poolse Chorzów. De Zwitser hoopt dat nog eens drie estafetteteams zich kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen van komende zomer én hij denkt dat de vrouwen op de 4x100 meter een goede kans hebben op goud.

Twee estafetteteams zijn al zeker van deelname aan de Spelen in Tokio. De mannen op de 4x100 en de vrouwen op de 4x400 plaatsten zich door in de top acht te eindigen op de WK in Doha in 2019. Voor de 4x100 vrouwen, de 4x400 mannen en de 4x400 meter gemengd is komend weekeinde het ideale moment om het ticket te bemachtigen. Ook op de World Relays volstaat een plek bij de beste acht.

"Het betekent dat zaterdag de belangrijkste dag is. Dan moeten de teams zich kwalificeren voor de finale. En een finaleplaats betekent een plek bij de eerste acht en dus kwalificatie voor Tokio", legt de 46-jarige Meuwly uit.

Meuwly heeft in twee jaar tijd de Nederlandse sprint naar een hoger niveau getild. Hij plukte de vruchten van zijn werk in maart op de EK indooratletiek. Femke Bol liep naar het goud op de 400 meter, Tony van Diepen veroverde het zilver op die afstand bij de mannen en beide estafetteploegen snelden naar het goud op de 4x400 meter.

"Het voelt goed natuurlijk om te zien dat je aanpak succesvol is. Ik ben er ook van overtuigd dat de estafette een goede dynamiek brengt in de atletiek. Meedoen in een estafette op een groot internationaal podium geeft een boost voor de prestaties op individueel niveau. Het helpt de atleet in de groei op zijn eigen nummer."

Coach Laurent Meuwly en Dafne Schippers bij een training op Papendal in de zomer van 2019. Coach Laurent Meuwly en Dafne Schippers bij een training op Papendal in de zomer van 2019. Foto: Pro Shots

'Met juiste timing zijn honderdsten van een seconde te winnen'

De coach heeft zijn omvangrijke groep pupillen - 24 sprinters in totaal - de afgelopen weken onder handen genomen tijdens een trainingskamp in het Turkse Belek. In de warmte konden de atleten goed aan hun snelheid werken en de wissels op de estafettes oefenen. "We hebben veel technische sessies gedaan, gewerkt aan de details om zo accuraat mogelijk het estafettestokje over te geven. Met de juiste timing zijn honderdsten van een seconde te winnen."

Voor de vrouwen op de 4x100 moet kwalificatie geen probleem zijn. "Het stokje veilig naar de finish brengen is waarschijnlijk al voldoende. Met atletes als Dafne Schippers, Jamile Samuel en Marije van Hunenstijn beschikken we over veel snelheid. We behoren tot de vijf snelste teams in de wereld en aangezien de Verenigde Staten en Jamaica niet meedoen, denk ik zelfs dat goud mogelijk is."

De mannen op de 4x400 krijgen het lastiger, verwacht Meuwly. "De tegenstand op dit nummer is het grootst, dus ik heb echt de beste mannen nodig. Ik heb er wel vertrouwen in, want die jongens zijn allemaal in topvorm. Dat hebben ze laten zien met hun titel op de EK indoor."

Aangezien de vrouwenploeg op de 4x400 al zeker is van Tokio, kiest Meuwly op dat nummer waarschijnlijk niet voor de sterkste opstelling. "Ik heb de snelste twee vrouwen nodig voor de 4x400 gemengd. Ook op dat nieuwe olympische onderdeel willen we naar Tokio." Hij noemt nog geen namen, maar naar verwachting zal hij Bol inzetten, want zij is veruit de snelste 400 meterloopster.

De WK estafette begint zaterdag in het Silesian National Athletics Stadium in Chorzów. Zondag is de tweede en laatste dag.