NOC*NSF zou graag zien dat afgezien van de atleten ook de betrokken trainers en overige stafleden voorafgaand aan de Olympische en Paralympische Spelen van komende zomer in Tokio worden gevaccineerd tegen COVID-19.

"Sporters wel en de coaches niet, dat is wel een beetje typisch Nederlands", zegt voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van de sportkoepel.

Anderhalve maand geleden maakte het kabinet bekend dat de paar honderd atleten die mee mogen doen aan de Spelen en Paralympics, met voorrang een vaccinatie kunnen krijgen. De eerste sporters werden twee weken geleden geprikt met het Pfizer-vaccin.

"Nu zitten we bijvoorbeeld in de situatie dat de voetbalsters zijn gevaccineerd maar coach Sarina Wiegman niet. Als zij besmet zou raken, heeft dat consequenties voor het hele team. Daarom zou het heel fijn zijn als er bepaalde afspraken over gemaakt kunnen worden."

'Die bescheidenheid vind ik wel mooi'

Van Zanen-Nieberg benadrukt wel dat de atleten dankbaar zijn met het vaccin. "Ze maken zich eigenlijk een beetje zorgen dat ze anderen tekortdoen. Die bescheidenheid vind ik wel mooi. Het geeft nu al een enorme rust in de voorbereiding, maar ze voelen zich er toch een beetje ongemakkelijk bij. Gelukkig gaat dit niet ten koste van wie dan ook."

In Japan worden de voorschriften er met betrekking tot het coronavirus niet vriendelijker op. Atleten zullen dagelijks worden getest ongeacht of ze zijn gevaccineerd of niet.

Van Zanen-Nieberg: "Het zou me niet verbazen dat er straks ook geen Japans publiek bij de wedstrijden mag zijn. Men is streng. De pandemie is daar nog niet onder controle."

Een zeer klein groepje Nederlandse atleten weigert de vaccinatie. Ze hebben principiële bezwaren. Het heeft voor de betreffende sporters geen consequenties voor hun deelname aan de Spelen of Paralympics.