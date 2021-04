Alle atleten die meedoen aan de Olympische Spelen in Tokio worden daar dagelijks getest, zo heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Verder werd duidelijk dat er in juni een besluit wordt genomen over het al dan niet toelaten van Japanse toeschouwers.

De olympiërs moeten twee keer negatief op het coronavirus testen voordat ze aankomen in Japan. "Daarna wordt iedereen dagelijks getest om het risico op niet-ontdekte positieve gevallen te minimaliseren", staat in een verklaring, die door de organisatie, het internationaal olympisch comité (IOC) en de Japanse regering is opgesteld.

Het moment van de tests wordt afgestemd op het sportschema van de betreffende olympiër. Verder moeten ze onder meer het contact met de Japanse bevolking beperken en mogen ze bijvoorbeeld geen gebruik maken van openbaar vervoer.

Onlangs werd al besloten dat de Nederlandse olympiërs voorrang krijgen in het vaccinatieproces en dus gevaccineerd afreizen naar Tokio. IOC-voorzitter Thomas Bach zei onlangs te verwachten dat de meeste sporters een vaccin zullen krijgen voordat ze naar Japan gaan.

De voorwaarden voor de Olympische Spelen in Tokio worden steeds duidelijker. Zo werd onlangs al duidelijk dat er geen buitenlandse toeschouwers welkom zijn in verband met de coronapandemie.

De openingsceremonie van de Spelen, die met een jaar werden uitgesteld, is op 23 juli. Het grootste sportevenement ter wereld duurt tot en met 8 augustus.