Badr Hari neemt het zaterdag 17 juli in de kickboksring op tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek. Dat wordt het eerste gevecht van de Amsterdamse zwaargewicht sinds december vorig jaar.

Hari tegen Wrzosek wordt het hoofdgevecht van GLORY 78, dat net als de twee voorgaande evenementen van de kickboksbond in het Rotterdamse Ahoy zal worden gehouden.

In december ging Hari met een gebroken neus knock-out tegen Benjamin Adegbuyi. Daarna liet de 36-jarige kickbokser weten zich op zijn toekomst te beraden.

Toch was stoppen geen optie voor de Marokkaan, zegt GLORY-topman Robbie Timmers tegen NU.nl. "Badr was heel erg teleurgesteld in zichzelf. Maar er is echt geen sprake van geweest dat GLORY hem heeft moeten overhalen. Al snel wilde hij weer een nieuw gevecht."

Volgens Timmers is Hari erop gebrand om zijn nederlaag tegen Adegbuyi recht te zetten. "Hij was echt boos. Als ik hem nu aan de telefoon spreek, dan proef je gewoon de agressiviteit. Hij is keihard aan het trainen, ik denk dat we de oude Badr weer terug gaan zien."

128 Hari 17 juli in de ring: 'Zijn aggresiviteit van vroeger is terug'

'Wrzosek is erop gebrand om zich te laten zien'

De laatste vier gevechten van Hari resulteerden in drie nederlagen en een positieve dopingtest. Dat hij nu met Wrzosek als nummer acht van de zwaargewichten bij GLORY een vrij onbekende tegenstander krijgt, is volgens de kickboksbond logisch.

"Badr zal zich eerst weer moeten bewijzen", zegt Timmers. "Maar bij GLORY geven we geen cadeautjes weg. Weinig mensen in Nederland zullen Wrzosek kennen, maar het is een veelbelovende vechter. Een boom van een kerel, die erop gebrand is om zich te laten zien."

De 2,01 meter lange en 28 jaar oude Wrzosek vocht tweemaal eerder bij GLORY. Hij verloor van Adegbuyi en won van de Amerikaan Demoreo Dennis.

Arkadiusz Wrzosek wordt binnen GLORY gezien als een veelbelovend zwaargewicht. Arkadiusz Wrzosek wordt binnen GLORY gezien als een veelbelovend zwaargewicht. Foto: GLORY

Ook Verhoeven komt dit jaar weer in actie

GLORY hoopt voor het eerst sinds de corona-uitbraak weer publiek toe te mogen laten en mikt op vier- tot vijfduizend toeschouwers in Ahoy. Maar zelfs als de coronaregels tegen die tijd nog steeds geen publiek toestaan, gaat het gevecht door.

"Badr heeft nog altijd een grote schare fans en ook de Poolse supporters zijn heel fanatiek en nationalistisch", vertelt Timmers. "Deze partij verdient een goedgevuld stadion."

In 2021 verwacht GLORY nog minstens twee vechtgala's te organiseren. Dat moet gebeuren in september en december. Als de strijd tegen het coronavirus voorspoedig verloopt, worden er mogelijk meer evenementen toegevoegd.

"Binnenkort maken we meer details bekend over de toekomst, maar ik kan onze fans alvast verklappen dat we met heel interessante dingen bezig zijn", zegt Timmers. "Ook Rico Verhoeven zal dit jaar weer in actie komen. Misschien wel vaker dan één keer."