De KNGU gaat naar aanleiding van het woensdag verschenen rapport naar misstanden in de turnsport kijken hoe slachtoffers een schadevergoeding kunnen krijgen. Daarmee volgt de turnbond een aanbeveling uit het onderzoeksrapport op.

De KNGU bood woensdag kort na het verschijnen van het onderzoeksrapport (pdf) al excuses aan. In het rapport spraken met name oud-topturnsters over "het constant leven onder bedreiging van vernederen, beledigen, negatieve kritiek geven, voor de groep voor gek zetten, schreeuwen, manipuleren, intimideren, isoleren, uitschelden, dwang, chantage, controleren, dreiging, het doortrainen met blessures en het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies".

Die excuses waren een van de aanbevelingen van het rapport, evenals het uitkeren van een schadevergoeding. "We gaan er serieus naar kijken en binnen onze mogelijkheden daar alles aan doen", zei Monique Kempff, voorzitter van gymnastiekbond KNGU.

Maar het is een complex verhaal, erkende Kempff. "Bovendien kennen wij de aanbevelingen van het rapport ook nu pas. De vergoeding is lastig, ook omdat onze financiële middelen beperkt zijn."

Dat neemt niet weg dat de KNGU-voorzitter zich met haar organisatie verantwoordelijk voelt. "En daar hoort de navolging van de aanbevelingen bij. Maar we kunnen het niet alleen en zullen ook een beroep moeten doen op gemeenten, op VWS en NOC*NSF."

KNGU hoopt op cultuurverandering

Kempff hoopt dat het rapport een verdere cultuurverandering teweegbrengt. Want hoewel er sinds 2007 veel minder sprake lijkt van ongewenst gedrag, klagen ook jonge turnsters nog over bijvoorbeeld verplicht doortrainen met een blessure.

Tot 2007 was de Oost-Europese trainingsmethode gangbaar in het Nederlandse turnen. Daarin was psychisch geweld door middel van schreeuwen, beledigen, chanteren en intimidatie normaal, zo meldt het onderzoeksrapport.

Kempff is ervan overtuigd dat Nederlandse turnsters zich ook zonder deze trainingsmethodes kunnen mengen in de internationale top. "Zonder grensoverschrijdend gedrag kun je prestaties leveren. Als je het leuk vindt om te trainen, dan komen prestaties vanzelf."

"Misschien zijn we in het verleden juist veel grote talenten kwijtgeraakt door de harde manier van trainen", denkt de KNGU-voorzitter. "Nederland zal ook in de toekomst echt wel goede turnsters voort blijven brengen."

Bij topsport hoort hard trainen, beseft Kempff. "Maar je kunt hard trainen zonder onfatsoenlijk gedrag. Afbeulen hoort niet bij topsport."