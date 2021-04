Oud-turnsters die slachtoffer zijn geworden van grensoverschrijdend gedrag door turntrainers hopen eindelijk hulp te krijgen voor het leed dat zij tijdens hun carrière hebben moeten ondergaan. Dat schrijven zij in een gezamenlijke verklaring op het rapport Ongelijke Leggers waarin hun eerdere bevindingen worden bevestigd.

"Eindelijk is bewezen dat wij als jonge meisjes jarenlang hebben geturnd in een onveilige en schadelijke omgeving, waarbij grensoverschrijdend gedrag de norm was", schrijven de oud-turnsters, onder wie Petra Witjes, die al in 2009 over wantoestanden naar buiten trad.

"Dit past niet bij topsport. Dit wisten wij natuurlijk al, maar de wetenschappelijke onderbouwing is van groot belang. Al die jaren hebben wij ons moeten verantwoorden. We voelden onbegrip, er werd getwijfeld aan onze geloofwaardigheid en onze meldingen werden in de doofpot gestopt."

"Er mag nooit meer getwijfeld worden aan onze getuigenissen", vervolgen de oud-turnsters. "Velen van ons zijn continu blootgesteld aan psychische en fysieke verwaarlozing en mishandeling, voortdurende angst, (machts)misbruik, isolatie van de buitenwereld en het negeren van blessures, wat complex trauma bij ons heeft veroorzaakt."

"Eetstoornissen werden aangewakkerd en als kind konden wij geen identiteit ontwikkelen. Het ongewenste gedrag werd jarenlang in stand gehouden door een falend systeem. De schade is enorm. Bij de één zichtbaarder dan bij de ander, want we zijn goed in de pijn verbergen achter onze glimlach."

Aanbevelingen uit rapport Er moet iemand in een turnhal aanwezig zijn om de trainer aan te spreken

Zorg voor goede nazorg, het liefst sportbreed via NOC*NSF

Zorg voor betere scholing en bijscholing voor trainers, vooral pedagogisch

Zorg voor een gecentraliseerd systeem, waarbij trainers in dienst zijn van de KNGU

Maak de minimale leeftijd voor deelname aan internationale toernooien achttien jaar

Volg de huidige groep talent- en topsporters in hun ontwikkeling, ook door externen

Oud-turnster Köhler: 'Erkenning te laat'

Ook voormalig topturnster Stasja Köhler is blij dat gymnastiekbond KNGU erkent veel te lang niets gedaan te hebben met de signalen over verbaal en fysiek misbruik in de sport. De excuses die de KNGU heeft gemaakt, beoordeelt ze eveneens als positief.

"Die erkenning komt veel te laat, maar is wel belangrijk en heel fijn", aldus Köhler bij de NOS. Ze plaatste wel een kanttekening. "Deze erkenning en misschien ook een schadevergoeding is denk ik positief voor een grote groep oud-turnsters, maar het is denk ik niet genoeg voor een kleine groep die niet op de radar is gekomen."

Ze zegt een aantal van die turnsters te kennen. "Ze leven in een isolement en spelen met zelfmoordgedachten. Ze durven hun verhaal niet te vertellen", aldus Köhler, die in 1996 op zeventienjarige leeftijd stopte met turnen. Ze schreef in 2013 een boek over misstanden in de turnsport.

Ze complimenteerde onderzoekster Marjan Olfers. "Ze heeft het heel goed verwoord en ook heel goed geluisterd naar de slachtoffers. Ik hoop oprecht dat er nu goede hulp en nazorg komt, ook al is dat best lastig. Zelfs voor een goede psycholoog is in veel gevallen moeilijk te begrijpen wat er is gebeurd", aldus Köhler.