Voormalig topturnster Stasja Köhler is blij dat gymnastiekbond KNGU erkent veel te lang niets gedaan te hebben met de signalen over verbaal en fysiek misbruik in de sport. Ook de excuses die de KNGU heeft gemaakt, beoordeelt ze als positief.

"Die erkenning komt veel te laat, maar is wel belangrijk en heel fijn", zei Köhler bij de NOS in reactie op het onderzoeksrapport Ongelijke Leggers, dat het grensoverschrijdende gedrag in het turnen in kaart heeft gebracht.

Köhler plaatste wel een kanttekening. "Deze erkenning en misschien ook een schadevergoeding is denk ik positief voor een grote groep oud-turnsters, maar het is denk ik niet genoeg voor een kleine groep die niet op de radar is gekomen."

Ze zegt een aantal van die turnsters te kennen. "Ze leven in een isolement en spelen met zelfmoordgedachten. Ze durven hun verhaal niet te vertellen."

'Goede hulp en nazorg is lastig'

Köhler, die in 1996 op zeventienjarige leeftijd stopte met turnen, stelde de misstanden al jaren geleden aan de kaak. Ze schreef er in 2013 een boek over.

Ze complimenteerde onderzoekster Marjan Olfers. "Ze heeft het heel goed verwoord en ook heel goed geluisterd naar de slachtoffers."

"Ik hoop oprecht dat er nu goede hulp en nazorg komt, ook al is dat best lastig. Zelfs voor een goede psycholoog is in veel gevallen moeilijk te begrijpen wat er is gebeurd", aldus Köhler.