Marhinde Verkerk denkt erover na om te stoppen als judoka. De 35-jarige Nederlandse kreeg dinsdag van de selectiecommissie van de judobond te horen dat ze definitief niet naar de Olympische Spelen in Tokio te gaan.

De bond koost in de gewichtsklasse tot 78 kilogram voor Verkerks concurrent Guusje Steenhuis. Dat was geen verrassing, want Steenhuis stond er beter voor in de tweestrijd, mede doordat ze Verkerk in een onderling duel versloeg.

"Het is officieel, het is definitief. Geen verrassing, maar toch een vervelend moment. Geen Olympische Spelen in Tokio voor mij. Het doel om nog één keer op de Spelen te vlammen is niet gehaald", schrijft Verkerk woensdag op Twitter.

"Het is pijnlijk, het is teleurstellend, maar de keiharde realiteit. In neem nu even de tijd om te bedenken wat ik nog wil en ga doen. Het moment om mijn mooie judocarrière af te sluiten is eng dichtbij. En dat is oké. To be continued..."

Verkerk wilde in Tokio voor de derde keer meedoen aan de Spelen. In 2012 eindigde ze bij haar eerste olympische deelname als vijfde en vier jaar later strandde ze al vroeg bij het evenement in Rio de Janeiro.