Handbalster Yvette Broch geeft haar carrière een nieuwe impuls. De dertigjarige cirkelspeelster heeft vijf maanden na haar rentree een tweejarig contract getekend bij de Roemeense topclub CSM Bucuresti.

Broch stopte in 2018 met handbal, maar besloot in november vorig jaar weer te gaan trainen bij haar oude club Metz. Haar rentree leidde tot een terugkeer in Oranje, waarvoor ze inmiddels weer in twee oefenwedstrijden heeft meegedaan.

Onlangs gaf Broch al aan dat ze ook op clubniveau weer in de top wil spelen. "Ik wil het alleen maar doen in een professionele omgeving waar alles op en top is geregeld, maar waar ik wel zelf kan bepalen hoe ik mijn leven naast de sport invulling kan geven", liet ze weten.

Bucuresti is een gerenommeerde club die uitkomt in de Champions League. Keeper Tess Wester maakt deze zomer eveneens de overstap naar de Roemeense club.

In de jaren voor haar afscheid veroverde Broch met de Nederlandse handbalsters onder meer zilver en brons op het WK en zilver op het EK. Ze was er ook bij toen Oranje bij de Olympische Spelen van 2016 net naast een medaille greep.