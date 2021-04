Jamal Ben Saddik is dinsdag na anderhalve maand vrijgelaten uit de gevangenis. De Belgische kickbokser blijft verdachte in operatie Sky, maar hoopt in de tussentijd op een rentree bij GLORY, zegt zijn advocaat tegen NU.nl.

Ben Saddik werd op 9 maart gearresteerd in operatie Sky, een grootscheepse politieactie in Nederland en België naar het gebruik van cryptotelefoons, waarmee criminelen versleutelde berichten kunnen versturen.

De kickbokser is eigenaar van een telefoonzaak in Antwerpen die de cryptotoestellen verkocht. Daarnaast liet hij zich sponsoren door Sky.

Justitie in België wil bewijzen dat Ben Saddik lid is van een criminele organisatie. "Er zijn vijftien à zestien resellers vastgehouden, onder wie Ben Saddik, die de cryptotelefoons verkochten", zegt advocaat Wim De Colvenaer, die Saddik vertegenwoordigt. "De telefoons zouden zijn ontwikkeld met als enige doel verkoop aan criminelen."

Ben Saddik weer welkom bij GLORY

Ben Saddik blijft verdachte, in afwachting van een mogelijke strafzaak. In operatie Sky werden 73 mensen in Nederland en 48 personen in België opgepakt.

Gezien de omvang van de zaak gaat het nog enige tijd duren voordat een rechter uitspraak kan doen. "Ik verwacht dat dit op zijn vroegst volgend jaar zal gebeuren", aldus De Colvenaer.

In de tussentijd hoopt Ben Saddik terug te keren in de kickboksring. "Hij gaat zich weer focussen op zijn sportcarrière en hoopt op een snelle rentree", zegt zijn advocaat.

GLORY laat weten dat Ben Saddik welkom is. De kicksportbond beschouwt hem als onschuldig, totdat het tegendeel bewezen is.