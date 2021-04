Gymnastiekbond KNGU heeft woensdag excuses aangeboden aan de oud-turnsters die slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag. De bond deed dat naar aanleiding van de conclusies die werden getrokken in het onderzoeksrapport Ongelijke Leggers van onderzoeksbureau Verinorm.

Uit het rapport kwam onder meer naar voren dat de oud-turnsters excuses en een financiële compensatie verdienen. Ook werd er geconcludeerd dat er nog steeds misstanden zijn, al zijn die wel anders van aard dan voorheen, en is er een flink aantal aanbevelingen gedaan.

"Ik wil mij richten tot de oud-turnsters. Jullie deden een stap naar voren en hielden ons een spiegel voor. Jullie indringende verhalen gingen terug naar de donkerste periode in jullie leven. Moedig legden jullie voortdurend de pijnlijke geschiedenis van onze gymsport bloot. En mede dankzij jullie is grensoverschrijdend gedrag in de sport op de politieke agenda gekomen", zei KNGU-voorzitter Monique Kempff in een eerste reactie.

"Hier kan ik alleen maar respect voor hebben. Behalve respect verdienen jullie ook erkenning en excuses voor de pijn die jullie ervaren. Niemand mag nu meer wegkijken. Niemand kan het duistere verleden van onze gymsport ontkennen. Namens de KNGU zeg ik sorry en bied ik jullie excuses aan."

Aanbevelingen uit rapport Er moet iemand in een turnhal aanwezig zijn om de trainer aan te spreken

Zorg voor goede nazorg, het liefst sportbreed via NOC*NSF

Zorg voor betere scholing en bijscholing voor trainers, vooral pedagogisch

Zorg voor een gecentraliseerd systeem, waarbij trainers in dienst zijn van de KNGU

Maak de minimale leeftijd voor deelname aan internationale toernooien achttien jaar

Volg de huidige groep talent- en topsporters in hun ontwikkeling, ook door externen

'We nemen alle aanbevelingen over'

Kempff zegt blij en dankbaar te zijn dat het rapport over de "zeer complexe" situatie er nu is. "Het vertellen van je verhaal aan onderzoekers is helemaal geen vanzelfsprekendheid. Het rapport is scherp: signalen over grensoverschrijdend gedrag zijn te lang genegeerd. Daarmee heeft de KNGU oud-sporters tekortgedaan", zei ze.

"Misstanden werden door de oud-topturnsters verschillende malen aangekaart, maar zijn onvoldoende onderzocht en van een antwoord voorzien. Het rapport laat niet alleen zien dat de KNGU steken heeft laten vallen, maar ook dat er stevige lessen moeten worden geleerd voor de toekomst. We nemen alle aanbevelingen over. Er gebeurt al heel veel, maar meer is nodig."

Kempff praat woensdag en vrijdag, samen met directeur Marieke van der Plas en de onderzoekers Marjan Olfers en Anton van Wijk, met de slachtoffers. "Ik hoop samen met hen de vraag te beantwoorden hoe het nu verder moet. Uit het onderzoek blijkt dat het voor iedereen verschillend is wat ze van de KNGU willen. Ik vind dat wij de verplichting hebben om alles te doen wat binnen onze mogelijkheden ligt."

Anton van Wijk, Marjan Olfers, Monique Kempff en Marieke van der Plas stonden de media te woord. Anton van Wijk, Marjan Olfers, Monique Kempff en Marieke van der Plas stonden de media te woord. Foto: ANP

'Misschien heb ik te hoog ingezet'

Directeur Van der Plas deed de afgelopen maanden vaak oproepen aan slachtoffers zich te melden. "Misschien heb ik te hoog ingezet. Het bespreekbaar maken is het eerste wat moet gebeuren, bij de ouders, bij de club. Er zijn ook steeds meer initiatieven daartoe en gelukkig zijn er ook steeds meer mensen die meedenken", zegt ze.

"Het rapport doet recht aan de pijn en geeft tegelijkertijd gerichte aanbevelingen voor een betere toekomst. Dat is ook echt een belangrijke drijfveer van de oud-turnsters. Ook moet het de weg vrijmaken voor jonge sporters om zaken bespreekbaar te maken en zorgen te uiten. Het rapport laat zien hoe moeilijk dat is."

"Ik wil er als mens en als directeur van de KNGU alles aan doen om het vertrouwen in de gymsport te herstellen. En als het gaat om zaken als preventie, steun of nazorg hebben we afspraken gemaakt met partijen zoals Sporters Helpen Sporters, Slachtofferhulp en Centrum Veilige Sport Nederland."