Kim Polling was volledig verrast toen haar dinsdag werd verteld dat ze komende zomer niet naar de Olympische Spelen in Tokio mag. De selectiecommissie van de Nederlandse judobond geeft de voorkeur aan Sanne van Dijke.

Nederland mag per gewichtsklasse één judoka afvaardigen en in de categorie tot 70 kilogram lagen Polling (30) en Van Dijke (25) heel dicht bij elkaar. In de aanloop naar de EK van eerder deze maand zei Polling nog dat ze geen reden zag waarom zij gepasseerd zou worden, maar de selectiecommissie koos toch voor haar concurrent.

"Ik kan het nog niet zo goed geloven eigenlijk", zei Polling dinsdagavond bij Langs de Lijn en Omstreken op NPO Radio 1. "Ik had het echt niet verwacht, want ik vind dat alle statistieken mijn kant op wijzen. Maar het is een keuze van de judobond en daar leg ik me bij neer. Ik ben het er niet mee eens, maar het is wat het is."

Het olympisch kwalificatietraject voor de judoka's begon in mei 2018, maar de judobond wees voor dit jaar nog drie laatste meetmomenten aan: de Masters, de Grand Slam in Tel Aviv en de EK. Polling pakte bij de sterk bezette Masters brons door onder anderen wereldkampioen Marie-Eve Gahié én Van Dijke te verslaan en dacht daardoor dat het olympische ticket binnen was.

"De laatste twee meetmomenten heb ik niet echt gezien als piekmoment en dat is kennelijk niet handig geweest", aldus de viervoudig Europees kampioene. "Maar ik heb er totaal geen spijt van hoor, want ik had mijn voorbereiding niet anders willen doen. Het is alleen wel heel zuur nu."

Sanne van Dijke kroonde zich eerder deze maand tot Europees kampioen en mag naar Tokio. Foto: ANP

Polling stuurde Van Dijke al een appje om haar succes te wensen

Polling, die in 2016 wel meedeed aan de Spelen en toen direct werd uitgeschakeld, stuurde haar concurrent Van Dijke dinsdagavond al een appje om haar succes te wensen. "Gefeliciteerd Sanne, heel veel succes met je verdere voorbereiding. En ik hoop echt dat je daar in Tokio kunt laten zien waarom jij geselecteerd bent, met dan zo'n spierbal erachter. Ik hoop echt dat zij de terechte keuze is gebleken."

Voorzitter Tjaart Kloosterboer van de selectiecommissie verklaarde dat de keuze tussen Polling en Van Dijke, respectievelijk de nummer drie en vier van de wereld, "ondoenlijk" was. Uiteindelijk is vooral gekeken naar de laatste fase van het kwalificatietraject en dat is in het voordeel van Van Dijke, die Europees kampioen werd en op de Grand Slam in Tel Aviv brons veroverde.

"Ik ben er altijd in blijven geloven", zei een dolblije Van Dijke in gesprek met de NOS. "Ik ben nooit voldaan geweest en heb pas na de EK alles losgelaten. Dit was de langste dag uit mijn leven, maar ik voel nu opluchting, erkenning en blijheid in één."

Ook in twee andere gewichtsklassen was tot voor kort sprake van een concurrentiestrijd, al was het daar niet zo spannend als bij Polling en Van Dijke. In de categorie vanaf 100 kilogram verkoos de selectiecommissie Henk Grol boven Roy Meyer en in de klasse tot 78 kilogram veroverde Guusje Steenhuis het olympische ticket ten koste van Marhinde Verkerk.