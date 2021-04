Dirk van Duijvenbode is er dinsdag net niet in geslaagd om voor de tweede dag op rij een Players Championship te winnen. De Nederlander, die maandag in het Duitse Niedernhausen de elfde editie won, ging na een spannende finale onderuit tegen de Belg Dimitri Van den Bergh: 7-8.

De 28-jarige Van Duijvenbode kwam in de finale snel op een 0-3-achterstand tegen de twee jaar jongere Van den Bergh, maar hij gaf zich niet gewonnen tegen de nummer negen op de wereldranglijst. Hij knokte zich terug tot 4-4 en bleef tot 5-5 in de wedstrijd.

Van den Bergh liep mede door een 104-finish toch uit naar 7-5 en kon de wedstrijd in zijn eigen leg beslissen, maar Van Duijvenbode klampte zich vast aan zijn laatste strohalm en dwong even later een beslissende leg af. Bij een stand van 7-7 maakte Van den Bergh alsnog het verschil en voorkwam hij nieuw Nederlands succes.

Een dag eerder veroverde Van Duijvenbode de eerste PDC-titel uit zijn loopbaan door Martijn Kleermaker in de finale van Players Championship 11 met 8-6 te verslaan. 'Aubergenius', die vorig seizoen zijn definitieve doorbraak beleefde, gaf dat succes dinsdag een passend vervolg door zonder veel problemen de finale te bereiken.

Na een fraaie 6-0-zege op Berry van Peer in de eerste ronde rekende Van Duijvenbode achtereenvolgens af met Daniel Baggish (6-3), Peter Jacques (6-1), Mike De Decker (6-3), Simon Whitlock (6-0) en Robert Thornton (7-4).

Danny Noppert wist zich ten koste van Daryl Gurney bij de laatste vier te voegen, maar Van den Bergh voorkwam een Nederlandse finale door met 7-2 van de dertigjarige Fries te winnen.

Van Gerwen kan weer niet overtuigen

Waar Van Duijvenbode zonder legverlies van Whitlock won, ging Michael van Gerwen in de vierde ronde ten onder tegen de Australiër (3-6). De 32-jarige Brabander knokte zich mede door een 145-finish terug van 1-4 tot 3-4, maar de 52-jarige Whitlock gaf daarna geen leg meer uit handen.

Hoewel Van Gerwen wederom niet imponeerde, boekte hij wel zijn beste resultaat in Niedernhausen. De nummer twee van de wereld kwam bij de eerste drie Players Championships in de Duitse stad geen enkele keer verder dan de tweede ronde.

Op de weg naar zijn vierderondepartij tegen Whitlock had Van Gerwen nog afgerekend met Gary Blades (6-3), Lukas Wenig (6-3) en John Michael (6-1). De Nederlander maakt een wisselvallige periode door en heeft sinds de Players Championhip Finals in november 2020 geen PDC-toernooi meer gewonnen.

Van Gerwen kan zich nu gaan richten op de Premier League, die op 5 mei wordt hervat met de tiende speelronde in het Engelse Milton Keynes. 'Mighty Mike' staat momenteel op de derde plek, achter Van den Bergh en de Engelse leider Nathan Aspinall.

Raymond van Barneveld kwam dinsdag niet in actie op Players Championship 12. De 54-jarige Hagenaar meldde zich maandag af voor zijn tweederondepartij tegen Krzysztof Ratajski, omdat hij zich grieperig voelde. De vijfvoudig wereldkampioen keerde vervolgens huiswaarts.