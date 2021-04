Sporters die Australië vertegenwoordigen op de Olympische Spelen van Tokio krijgen voorrang bij het vaccineren. Dat heeft de regering dinsdag bekendgemaakt. Anderhalve week geleden werd al bekend dat de Australiërs dat overwogen en er gesprekken gaande waren.

"We willen dat onze atleten naar Tokio gaan om de strijd aan te gaan en dan veilig terugkeren naar Australië", zei minister van Volksgezondheid Greg Hunt. In totaal gaat het om meer dan tweeduizend atleten, coaches en officials die betrokken zijn bij de Spelen of de Paralympics.

"Hoewel kwetsbare Australiërs een absolute prioriteit blijven nu het toedienen van vaccins voortduurt, begrijpt de regering de druk waarmee onze topsporters worden geconfronteerd naarmate de Spelen in Tokio dichterbij komen", zei minister van Sport Richard Colbeck.

Australië, dat in het medailleklassement van de Spelen doorgaans in de top tien eindigt, heeft er met strenge maatregelen voor gezorgd dat de verspreiding van het coronavirus beperkt is gebleven.

Ook de Nederlandse sporters kregen voorrang bij het vaccineren. Half april werden de eerste prikken gezet.