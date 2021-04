Dirk van Duijvenbode heeft zichzelf verrast met de eerste PDC-titel in zijn carrière. De revelatie van vorig seizoen was maandag de beste bij het Players Championship 11 in het Duitse Niedernhausen.

"Bij de laatste twee toernooien was ik in geweldige vorm, maar won ik niet. Nu speelde ik helemaal niet goed en ging ik de dag in met de gedachte dat ik in ieder geval de tweede ronde wilde halen", aldus Van Duijvenbode.

"Ik ben ongelooflijk opgelucht. In de jeugd heb ik vier of vijf finales gespeeld en in een van die partijen miste ik acht matchdarts. Ik dacht altijd dat het makkelijker was om een titel bij de jeugd te pakken dan bij de mannen. Ik ben echt heel blij."

Van Duijvenbode, momenteel de nummer dertig van de wereld, rekende in de finale af met landgenoot Martijn Kleermaker: 8-6. Hij had de eindstrijd bereikt door zeges op David Evans, Jelle Klaasen, Jeff Smith, Krzysztof Ratajski, Scott Mitchell en Andy Boulton

"Ik heb niet mijn beste spel laten zien en ik heb gewonnen. Dat voelt goed, maar ik wil ook beter spelen", zei hij. "Ik ben niet bezig met titels, maar vooral met goed gooien. Op die manier kom je hoger op de ranking."

Het was voor Van Duijvenbode, die eerder dit jaar bij de laatste acht van het WK hoorde, de tweede keer dat hij in de finale van een PDC-toernooi stond. In oktober vorig jaar moest hij bij de World Grand Prix de titel aan Gerwyn Price laten.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van de winnende pijlen van Dirk van Duijvenbode.