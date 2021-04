Windsurfer Kiran Badloe is maandag voor de derde keer op rij wereldkampioen geworden in de RS:X-klasse. De 26-jarige Flevolander verstevigde op de voorlaatste dag zijn leidende positie in het algemeen klassement en kan in de medalrace niet meer gepasseerd worden.

Badloe eindigde maandag als eerste en tweede, waardoor hij een dag voor de medalrace met een totaal van veertien punten zeker is van de wereldtitel. Hij heeft liefst 26 punten voorsprong op de nummer twee, de Griek Byron Kokkalanis.

Badloe ging vanaf de openingsdag van het WK voor de kust van het Spaanse Cádiz aan de leiding in het klassement. Hij won tot dusver vier van de negen races en eindigde twee keer als tweede en net zo vaak als derde. De elfde plaats in de derde race mocht hij wegstrepen.

Met zijn derde wereldtitel is Badloe zijn voormalige rivaal Dorian van Rijsselberghe voorbijgestreefd. Van Rijsselberghe, die vorig jaar stopte nadat het ticket voor de Olympische Spelen in Tokio naar Badloe was gegaan, werd twee keer wereldkampioen.

Voor Badloe was de wereldtitel geen hoofddoel. "Het mooie van deze gouden plak is dat we er niet speciaal voor getraind hebben. Dit was geen piekevenement, omdat we in opbouw zijn naar de Spelen van Tokio", zei hij maandag tegen de NOS.

"Eigenlijk zitten we midden in een zwaar trainingsblok. We kwamen vooral peilen hoe de concurrentie ervoor staat. Ik heb gemerkt dat ik niet helemaal scherp stond. De starts gingen niet altijd top. Ik moest vaak van achteren door het veld varen. Daar hebben we wel van geleerd. Als dat straks in Tokio ook goed gaat, heb ik er wel vertrouwen in."