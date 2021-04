De Nederlandse volleyballers mogen meedoen aan de Nations League. Het team van bondscoach Roberto Piazza neemt in de jaarlijkse intercontinentale landencompetitie van wereldvolleybalbond FIVB de plek in van China, dat zich heeft teruggetrokken.

Aan de Nations League, dat tot 2018 nog de World League heette, doen de beste zestien landen ter wereld mee. Nederland staat nu op de zestiende plaats, maar kwam de laatste jaren niet in aanmerking voor deelname en moest zich tevredenstellen met een plekje in de minder aantrekkelijke European League.

Vanwege het coronavirus besloot de FIVB dit jaar alle wedstrijden in één periode af te werken. Dat gebeurt van 28 mei tot en met 27 juni in Rimini in Italië. China kan daar mede door reisrestricties niet aan meedoen. Omdat er dit jaar eveneens vanwege corona geen promotie- en degradatieregeling is, is Oranje ook in 2022 verzekerd van deelname.

"Dit biedt de spelers van Oranje een heel nieuw perspectief, deelnemen aan het hoogste toernooi voor landenteams", zegt Joop Alberda, technisch directeur van de Nederlandse volleybalbond Nevobo.

"Doordat ze tegen de beste teams ter wereld spelen, zullen ze in niveau alleen maar kunnen groeien. Er is een grote kans om te kunnen stijgen op de wereldranglijst, wat een betere uitgangspositie voor de kwalificatie van wereldkampioenschappen en de Olympische Spelen tot gevolg heeft."

Nederland deed 21 keer mee aan World League

Nederland nam tussen 1990 en 2017 21 keer deel aan de World League, maar speelde de laatste jaargangen van die competitie op het tweede niveau. De laatste keer dat Oranje deelnam aan de hoogste groep was in 2013.

Bondscoach Piazza is dan ook erg blij met de terugkeer van zijn ploeg in de Nations League. "Het is een geweldige kans. Fantastisch om weer terug te zijn op het hoogste niveau", aldus de 53-jarige Italiaan.

"Als we als team willen verbeteren, moeten we tegen de beste teams in de wereld spelen. En dat kan in de Nations League. Veel spelers hebben dit seizoen een enorme ontwikkeling doorgemaakt, nu is de volgende stap om dit met het team te gaan doen."