Rinus van Kalmthout is ook bij de tweede IndyCar-race van het seizoen in de top tien geëindigd. De Hoofddorper kwam zondag op het stratencircuit van St. Petersburg in Florida als negende over de finish.

De twintigjarige Van Kalmthout ging als zevende van start en lag enige tijd op de zesde positie, maar viel na zijn eerste pitstop terug naar de twintigste plek. Vervolgens werkte hij zich weer op naar voren en moest hij genoegen nemen met de negende plaats.

Vorige week werd 'Veekay' zesde in de eerste race van het seizoen op Barber Motorsports Park in het Amerikaanse Birmingham. Hij begon het seizoen met een gebroken vinger, die hij begin deze maand opliep bij een crash op de eerste van twee testdagen op de beroemde Indianapolis Motor Speedway.

De race in St. Petersburg werd gewonnen door Colton Herta. De 21-jarige Amerikaan liet Josef Newgarden (tweede) en Simon Pagenaud (derde) ruim achter zich. Titelverdediger Scott Dixon passeerde als vijfde de finish.

Het IndyCar-seizoen gaat volgend weekend verder. Dan rijden de coureurs op zaterdag en zondag twee races op de Texas Motor Speedway in Fort Worth.