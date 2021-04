Nyck de Vries heeft zondag in de hoofdrace van de E-Prix in Valencia geen punten kunnen pakken. De 26-jarige Fries, die zaterdag in een chaotische sprintrace op het natte Circuit Ricardo Tormo de winst pakte, kwam als zestiende over de finish. De Mercedes-coureur behield wel de leiding in het WK-klassement.

De Vries moest de zesde ePrix van het seizoen vanuit de achterhoede starten. De Nederlander zat in de kwalificatie, die op een opdrogende baan werd gereden, in de eerste groep. De rijders die in de groepen daarna kwamen, hadden het voordeel dat de baan steeds droger en daarmee sneller werd.

De Vries en ook Robin Frijns slaagden er in de race niet in om vanuit de achterhoede naar voren te rijden. Frijns werd negentiende. Ook de belangrijkste concurrenten van De Vries in het WK-klassement eindigden buiten de punten. De van poleposition gestarte Brit Jake Dennis (BMW) pakte de winst, voor de Duitser André Lotterer en de Brit Alex Lynn.

In het WK-klassement na zes races leidt De Vries met 57 punten, gevolgd door zijn Belgische teamgenoot Stoffel Vandoorne (48). Frijns staat vierde met 48 punten, evenveel als de Sam Bird die de derde plek inneemt.

Zaterdag won De Vries nog de sprintrace, die behoorlijk chaotisch verliep. Van de 24 deelnemers werden er toen twaalf gediskwalificeerd, omdat ze meer energie hadden verbruikt dan toegestaan. Dat kwam doordat de safetycar vanwege de vele incidenten vaak de baan op moest en de race langer duurde.

Op 8 mei is de volgende ePrix in Monaco, de woonplaats van De Vries. Daarna wordt er pas op 19 en 20 juni weer geracet in Mexico.