Sanne Wevers sprak zondag over moeilijke omstandigheden waarin ze zilver veroverde op de balk bij de EK turnen in Basel. Zeker ook speelt daarbij mee de situatie rond haar vader en coach Vincent Wevers, die komende zomer niet mee mag naar de Olympische Spelen.

"In dit stadium is het echt heel gaaf dat ik hier zilver pak. Het voelt als een boost, ik ben echt heel blij", zei Wevers, die het goud op het onderdeel waarop ze regerend olympisch kampioen is moest laten aan de Française Mélanie de Jesus dos Santos.

Zich uitspreken over de sanctie tegen haar vader deed Wevers in Basel niet. Vincent Wevers is een van de coaches tegen wie een onderzoek loopt bij het instituut Sportrechtspraak wegens mogelijk grensoverschrijdend gedrag tegenover turnsters in het verleden.

Gymnastiekbond KNGU besloot, om onrust rond de selectie te voorkomen, dat bij de eerstvolgende Spelen in Tokio de turnsters door een nieuw coachduo worden geleid.

De moeilijke omstandigheden beschreef Wevers nu vooral als het lange tijd ontbreken van wedstrijden en het feit dat ze als eerste de balk op moest. "Je moet heel snel in je focus komen, meteen scherp zijn. Maar ik houd wel van uitdagingen."

'Heel lang aan een comeback op niveau gewerkt'

Door de coronacrisis had Wevers voor het laatst in oktober 2019 een groot toernooi geturnd: het WK in Stuttgart waar ze met het team olympische kwalificatie afdwong, maar individueel niet kon uitblinken omdat ze niet topfit was.

Haar laatste grote succes dateerde van de zomer van 2018 toen ze in Glasgow Europees kampioen op de balk werd, twee jaar na haar olympische titel in Rio de Janeiro. "Ik heb heel lang aan een comeback op niveau gewerkt. Het is heerlijk om weer een finale te mogen turnen."

Ook Lieke Wevers kwam in finale uit

Speciaal was ook dat tweelingzus Lieke in de finale uitkwam. Ze werd zevende nadat ze een keer van de balk was gestapt. Sanne was toen al lang aan de beurt geweest. Ze had als eerste een score neer moeten zetten.

"Lastig omdat je in een finale niet meer mag inturnen op het podium en meteen scherp moet zijn, terwijl je net een kwartier hebt staan wachten voor de opkomst. Ik start niet graag. Ik ben iemand die graag een finale leest en dan een strategie bepaalt omdat je weet wat voor score nodig is."

"We merkten allebei dat het niet makkelijk is geweest", sprak ze mede namens haar zus en vermoedelijk doelend op de situatie rond haar vader. "We hebben ons afgesloten en de sport stond hier op één."