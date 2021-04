Sanne Wevers heeft zondag bij de Europese kampioenschappen turnen in het Zwitserse Bazel zilver veroverd op de balk. Haar tweelingzus Lieke Wevers slaagde er niet in een medaille te pakken.

De 29-jarige Sanne Wevers kwam van alle finalisten als eerste in actie en noteerde een fraaie score van 13,866, waarmee ze het beter deed dan in de kwalificaties (13,466). Het was net niet genoeg voor de titel, want de Française Mélanie de Jesus dos Santos pakte dankzij een gewaagde afsprong goud met een score van 13,900.

Het is de tweede keer dat Wevers een EK-medaille verovert, nadat de regerend olympisch kampioene zich in 2018 in Glasgow tot Europees kampioen kroonde. De EK in de St. Jakobshalle zijn het eerste internationale toernooi in meer dan een jaar tijd voor de Nederlandse turnsters.

Het brons ging naar de Oekraïense Anastasiia Bachynska, die een score van 13,333 turnde. Sannes zus Lieke belandde tijdens haar oefening naast de balk en kon een medaille vergeten. Ze noteerde een score van 12,300 en eindigde als voorlaatste. Sanne en Lieke Wevers stonden nooit eerder samen in de balkfinale op een EK.

Sanne Wevers pakte onder toeziend oog van vader en coach Vincent Wevers EK-zilver. Sanne Wevers pakte onder toeziend oog van vader en coach Vincent Wevers EK-zilver. Foto: ANP

Sanne Wevers pakt prijs na roerige periode

De Roemeense Larisa Iordache kwalificeerde zich deze week met de hoogste score voor de eindstrijd, maar ze moest zich daarna met een nierontsteking in het ziekenhuis laten opnemen en meldde zich noodgedwongen af voor de finale.

Met haar zilveren plak in Zwitserland wist Sanne Wevers weer een prijs te pakken na een roerige periode. Het Nederlandse turnen verkeert in een crisis sinds ex-turnsters en voormalig coach Gerrit Beltman in de zomer van 2020 een boekje opendeden over mentale en soms fysieke mishandeling van turnsters door coaches.

Vincent Wevers, de vader van Sanne en Lieke Wevers, is een van de coaches wiens gedrag in het verleden wordt onderzocht door het Instituut Sportrechtspraak. Hij mocht zijn dochters op de EK nog coachen, maar hij mag komende zomer van de KNGU niet naar de Olympische Spelen in Tokio.

De EK turnen duren nog tot en met zondag.