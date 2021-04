Kiran Badloe heeft op de eerste dag van het laatste WK in de RS:X-klasse de leiding genomen. De 26-jarige Nederlander, de wereldkampioen van 2019 en 2020, won zaterdag de eerste race voor de kust van Cádiz. Hij eindigde daarna als derde en elfde.

In het klassement heeft Badloe vijftien punten, net als de Israëliër Tom Reuveny. Het WK in de RS:X-klasse zou eigenlijk vrijdag al beginnen, maar de windsurfers konden toen niet in actie komen omdat het te hard waaide.

Bij de vrouwen staat Lilian de Geus op de tweede plaats. De 29-jarige Nederlandse eindigde drie keer als tweede achter de Poolse Zofia Noceti-Klepacka. Ook De Geus verdedigt in Spanje haar wereldtitel.

Bij het EK van vorige maand in het Portugese Vilamoura pakte De Geus zilver achter de Française Charline Picon. Badloe ging wel met goud naar huis.

De Geus en Badloe reizen in juli als favorieten voor de olympische titels naar Japan. Na de Olympische Spelen van Tokio wordt de RS:X-plank vervangen door de windfoiler, een board met een draagvleugel aan de onderkant.