Nyck de Vries heeft zaterdag de sprintrace bij de E-Prix van Valencia gewonnen. Van de 24 deelnemers werden er twaalf gediskwalificeerd in de chaotische regenrace.

De E-Prix startte vanwege de regen achter de safetycar, die wegens enkele incidenten viermaal moest terugkeren op de baan. Doordat de race veel langer duurde dan gepland, kwamen veel auto's in de problemen met hun energiebeheer. Twaalf deelnemers werden uit de uitslag geschrapt omdat ze meer energie hadden verbruikt dan toegestaan.

De van poleposition gestarte António Félix da Costa ging als leider de laatste ronde in, maar de Portugees kwam zonder energie en stond nagenoeg stil.

De Vries was als achtste gestart en hield het hoofd koel op de natte baan. De 26-jarige Fries ging Da Costa in de laatste ronde voorbij en boekte zijn tweede zege van het seizoen, nadat hij eerder de sprintrace in Saoedi-Arabië had gewonnen.

De Britten Oliver Rowland en Alexander Sims kwamen als tweede en derde over de streep, maar werden gediskwalificeerd. Daardoor eindigde de Zwitser Nico Müller als tweede en Stoffel Vandoorne werd derde. De Belgische teamgenoot van De Vries bij Mercedes was op de laatste plek gestart.

Frijns rijdt snelste ronde

Robin Frijns, de tweede Nederlander in de Formule E, werd zesde. De Limburger reed bovendien de snelste ronde, wat hem een extra WK-punt opleverde.

Met 57 punten neemt De Vries de leiding in het kampioenschap over. Zijn teamgenoot Vandoorne staat met 48 punten tweede. Frijns heeft 43 punten verzameld en is de nummer vier op de ranglijst.

Zondag wordt de hoofdrace in Valencia verreden. Daarna staan er nog vijf raceweekenden op het programma.