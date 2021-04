De volleybalsters van Sliedrecht Sport hebben zaterdag de vierde landstitel op rij veroverd. De Zuid-Hollanders wonnen ook het derde duel met Apollo 8 in de best-of-five-serie met 3-0.

De ploeg van coach Vera Koenen had weinig te duchten van de club uit het Overijsselse Borne en won de drie sets met 25-21, 25-21 en 25-16.

Het is de zesde landstitel in totaal voor Sliedrecht Sport. De Zuid-Hollandse volleybalsters waren in 2012, 2013, 2017, 2018 en 2019 ook de beste van Nederland.

Sliedrecht Sport was als koploper de play-offs om de landstitel ingegaan. Apollo 8 eindigde als tweede in de winnaarsronde van de Eredivisie.

Vorig jaar was Sliedrecht Sport koploper toen de de competitie vanwege het coronavirus werd beëindigd, maar volleybalbond Nevobo riep destijds geen kampioen uit.

Bij de mannen gaat de strijd om de landstitel tussen Dynamo en Lycurgus. Na de zege van Dynamo op zaterdag is de stand 1-1. Zondag is het beslissende derde duel. Vanwege een eerdere corona-uitbraak bij Dynamo is de finaleronde bij de mannen een best-of-three-serie.