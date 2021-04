Ronnie O'Sullivan is vrijdag al in de tweede ronde van het WK snooker uitgeschakeld. De titelverdediger liet zich in The Crucible in een thriller verrassen door Anthony McGill: 12-13.

De 45-jarige O'Sullivan kwam donderdag al met 4-8 achter tegen McGill, maar knokte zich een dag later terug in de partij. In de avondsessie won 'The Rocket' vijf frames op een rij en leek hij met een 11-10-voorsprong op weg naar de winst.

McGill, de nummer zestien van de wereld, gaf zich echter niet gewonnen en sleepte er een beslissend frame uit. Daarin zorgde O'Sullivan voor een break van 42 punten, maar miste hij vervolgens een rode bal. Zijn opponent profiteerde en besliste de wedstrijd met een break van 85.

O'Sullivan joeg in Sheffield op zijn zevende wereldtitel, waarmee hij het record in het moderne tijdperk van Stephen Hendry zou evenaren. Behalve vorig jaar werd de mondiale nummer twee wereldkampioen in 2001, 2004, 2008, 2012 en 2013.

In de kwartfinales neemt de dertigjarige McGill het op tegen de winnaar van de partij tussen Stuart Bingham, de wereldkampioen van 2015, en Jamie Jones. Zij beginnen zondag aan hun wedstrijd in de tweede ronde.

Het WK snooker is vorige week zaterdag begonnen. De finale wordt op zondag 2 mei en maandag 3 mei gespeeld.