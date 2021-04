Lieke Wevers is niet echt enthousiast over de outfits die enkele Duitse turnsters tijdens de EK in Basel dragen. Afgelopen woensdag was Sarah Voss de eerste turnster die tijdens het toernooi voor een shirt met lange mouwen en een lange maillot koos.

"Ik voel me er niet toe aangetrokken", vertelde Wevers na haar optreden in de meerkampfinale, waarin ze knap als achtste eindigde. "Ik respecteer hoe zij erin staan en iedereen moet zich goed voelen, maar het moet wel bij je passen."

"Daarbij is turnen een schoonheidssport", vervolgde ze. "Met de benen zichtbaar zie je ook duidelijker de mooie lijnen. Maar het is goed dat ze de keus hebben om het zo te doen."

Volgens de regels van de internationale turnbond FIG is een outfit die de benen en armen volledig bedekt al enkele jaren toegestaan. Toch kiezen turnsters bij wedstrijden eigenlijk altijd nog voor de leotard, het strakke en hoog opgesneden turnpakje.

Voss droeg in de kwalificaties van de EK echter een volledige bodysuit. De Duitse bond DTB prees deze "belangrijke eerste stap" en noemde die een "stellingname tegen seksualisering in het turnen". Turnsters van over de hele wereld feliciteerden Voss, die daarmee een discussie op gang bracht over de vaak weinig verhullende kleding die vrouwen tijdens wedstrijden dragen.

Lieke Wevers tijdens de EK in een 'traditioneel' turnpakje. Lieke Wevers tijdens de EK in een 'traditioneel' turnpakje. Foto: ANP

'Heb niet het idee dat het navolging gaat krijgen'

In de meerkampfinale volgden Elisabeth Seitz en Kim Bùi het voorbeeld van hun landgenote Voss. Wevers denkt echter niet dat een nieuwe trend is ingezet. "Ik ben benieuwd, maar ik heb zelf niet het idee dat het navolging gaat krijgen. En de uitstraling? Ach, dat is subjectief. Iedereen kijkt er op zijn manier naar."

Ook Naomi Visser is niet van plan om van outfit te veranderen. De Papendrechtse, die in de meerkampfinale knap negende werd, vond het wel "stoer" dat de Duitse vrouwen in bodysuits turnden.

"Als ze zich er beter in voelen, moeten ze het vooral doen", aldus Visser. "Bij ons is het geen item. Ik voel me goed zo. Die pakjes horen ook een beetje bij de turnbeleving."