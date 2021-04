Tafeltennisster Britt Eerland doet komende zomer definitief mee aan de Olympische Spelen. De Nederlandse kreeg vrijdag groen licht van sportkoepel NOC*NSF voor een ticket voor Tokio.

De 27-jarige Eerland had zich medio maart bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Doha al verzekerd van een nominatie voor de Spelen, maar ze moest nog voldoen aan de eis van NOC*NSF. Die hield in dat ze in juni in de top zestien van de geschoonde wereldranglijst (maximaal twee speelsters per land) moest staan.

NOC*NSF geeft Eerland echter nu al groen licht. "Ik ben echt superblij", jubelt ze. "Ik heb er superhard voor gewerkt om dit te bereiken en ik ben heel blij dat NOC*NSF met goed nieuws kwam. Ik heb lang moeten wachten en dat gaf me wat stress, maar die last is nu van mijn schouders gevallen."

"Door corona is het wel heel moeilijk om mijn huidige ranking te verbeteren met al die regels die steeds veranderen", vervolgt ze. "Bovendien heb ik laten zien waar ik toe toe in staat ben. Dat heeft NOC*NSF ook meegenomen. Ik ga nu even genieten en feestvieren en daarna begin ik met de voorbereiding op Tokio: ik kan niet wachten. Ik ga daar vlammen en laten zien wat ik in huis heb!"

Eerland staat momenteel 28e op de wereldranglijst. Ze won eind vorig jaar de Champions League met haar club TTC Berlin en veroverde in februari het zilver bij de prestigieuze Europese Top 16 in het Zwitserse Montreux.

Het wordt de tweede keer dat Eerland aan de Olympische Spelen meedoet, maar voor het eerst in het enkelspel. In 2016 kwam ze samen met Li Jiao en Li Jie uit in de landenwedstrijd, waar Nederland in de eerste ronde werd uitgeschakeld.