Lieke Wevers en Naomi Visser hebben vrijdag uitstekend gepresteerd in de meerkampfinale bij de EK turnen in Basel. De Nederlandse vrouwen eindigden respectievelijke als achtste en negende. De pas vijftienjarige Viktoria Listunova uit Rusland werd voor het eerst Europees kampioene.

De 29-jarige Wevers kwam na een rondgang langs vloer, balk, brug en sprong uit op een totaal van 52,265. De tien jaar jongere Visser zat daar vlak achter: 52,199.

Beide Nederlandse vrouwen stonden voor het eerst in de meerkampfinale van een EK. Wevers plaatste zich woensdag in de kwalificatie met een score van 52,833 als dertiende voor de eindstrijd.

"Ik ben supertevreden", aldus Wevers. "Achtste is super nice, met nog niet eens mijn volledige programma. De EK is een opstapwedstrijd, dit is nog maar het begin."

Visser (49,932) eindigde woensdag buiten de vereiste top 24 (31e plaats), maar na een afmelding mocht ze als eerste reserve toch meedoen aan de finale. De Papendrechtse profiteerde optimaal van die geboden kans en deed het vrijdag bijna twee punten beter dan in de kwalificatie.

"Ik voelde me vandaag een stuk beter dan in de kwalificatie, was ook te zenuwachtig woensdag", zei Visser. "Ik probeer wat nieuwe dingen uit. Met name op brug pakte dat toen niet goed uit, maar vandaag wel."

Naomi Visser stond voor het eerst in de meerkampfinale van de EK. Foto: ANP

Rusland pakt goud en zilver

Debutante Listunova was in Basel met afstand de beste in de meerkampfinale. Met een totaal van 56,731 had de wereldkampioene junioren van 2019 een voorsprong van meer dan 1 punt op haar twintigjarige landgenote Angelina Melnikova (55,432), die in de kwalificatie nog de beste was geweest.

Het brons ging met een score van 55,100 naar de zestienjarige Britse Jessica Gadirova.

"Apart, een beetje zoals het vroeger was", zei Wevers over de titel van Listunova, die veertien jaar jonger dan de Nederlandse is. "Turnen is meer een vrouwensport geworden. Fysiek is het een groot verschil. Het is een heel ander instrument waar zij mee speelt. Maar ik heb respect voor haar."

Twee jaar geleden was Eythora Thorsdottir met de elfde plaats de beste Nederlandse op de meerkamp bij de EK in de Poolse stad Szczecin. Zij ontbreekt nu vanwege een blessure.

Lieke Wevers staat zondag nog in de finale van het toestel balk. Daarin treft ze haar tweelingzus Sanne Wevers, de regerend olympisch kampioene op dit onderdeel.